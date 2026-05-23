10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் 100% தோ்ச்சி பள்ளிகளுக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் 100% தோ்ச்சி பள்ளிகளுக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் வேலூா் மாவட்டத்தில் 100% சதவீத தோ்ச்சி பெற்ற 42 அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியா்கள், 475-க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்ற 110 மாணவ, மாணவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி கேடயம், சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டினாா்.
