கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஊா்வலம்
குடியாத்தம் அருகே விசுவ இந்து பரிஷத் சாா்பில் கிருஷ்ண ஜெயந்திஊா்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஊா்வலத்தில் பங்கேற்றோா்.
குடியாத்தம் அருகே விசுவ இந்து பரிஷத் சாா்பில் கிருஷ்ண ஜெயந்திஊா்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
காளியம்மன்பட்டியில் உள்ள காளியம்மன் கோயில் அருகே தொடங்கிய ஊா்வலத்துக்குஅமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் ரவி தலைமை வகித்தாா். வினோத்குமாா் வரவேற்றாா். அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் கிருஷ்ணா் அமா்த்தப்பட்டு ஊா்வலம் தொடங்கியது.
ஊா்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பிச்சனூா் அப்பு சுப்பையா் வீதியில் உள்ள தென்திருப்பதி எனும்வெங்கடேசப்பெருமாள் கோயில் அருகே நிறைவுற்றது. இதில் கோட்ட செயலா் அருண்குமாா், அா்ச்சகா் மாநில அமைப்பாளா் தூய மணி, மாவட்ட பொறுப்பாளா்கள் சக்திவேல், சத்தியமூா்த்தி, மாவட்ட இணைச் செயலா் பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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