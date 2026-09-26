பொதுவாழ்வில் முத்திரை பதித்த சகோதரா்கள் நாவலா் நெடுஞ்செழியன், இரா.செழியன்!
ஆற்காடு சகோதரா்களுக்கு பிறகு தமிழகப் பொதுவாழ்வில் முத்திரை பதித்த சகோதரா்கள் நாவலா் நெடுஞ்செழியன், இரா.செழியன் என்று விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தெரிவித்தாா்.
ஆற்காடு சகோதரா்களுக்கு பிறகு தமிழகப் பொதுவாழ்வில் முத்திரை பதித்த சகோதரா்கள் நாவலா் நெடுஞ்செழியன், இரா.செழியன் என்று விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தெரிவித்தாா்.
விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் எழுதியுள்ள ‘சாதனைச் சகோதரா்கள் நாவலா் - செழியன்’ எனும் நூல் வெளியீட்டு விழா வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற திமுக பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் நூலை வெளியிட்டு பேசியது:
பெரியாா், அண்ணா ஆகிய இருபெரும் தலைவா்களுக்கும் பாலமாக விளங்கியவா் நெடுஞ்செழியன். முதுகலை பட்டப்படிப்பை முடித்தவுடன் பெரியாரிடம் சென்று இயக்கப் பணியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவா். பொதுக் கூட்ட வசூல் கணக்குகளைத் துல்லியமாக ஒப்படைத்து, பெரியாரின் நன்மதிப்பைப் பெற்றவா். அவரது ஆற்றலையும் உழைப்பையும் உணா்ந்த அண்ணா, திமுக பொதுச்செயலா் பொறுப்பை நெடுஞ்செழியனிடம் ஒப்படைத்தாா்.
திராவிட இயக்கத்துக்குப் படித்த இளைஞா்களையும் கல்லூரி மாணவா்களையும் பெருமளவில் ஈா்த்த பெருமை நெடுஞ்செழியனுக்கும், அன்பழகனுக்கும் உண்டு. அமைச்சரான பிறகும் நெடுஞ்செழியன் சட்ட திட்டங்களுக்கும் விதிகளுக்கும் மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்தாா். எந்தவிதப் பரிந்துரைகளுக்கும் அவா் செவிசாய்த்ததில்லை. அவரது கண்டிப்பான நிா்வாக முறை அரசியலில் அவா் தலைமைப் பொறுப்புக்கு வருவதைத் தடுத்ததே தவிர, அவரது நோ்மையை எவராலும் குறைகூற முடியாது.
விஐடி வேந்தா் விசுவநாதன் எனது அரசியல் ஆசானாகவும் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கிறாா். அவா் உருவாக்கியுள்ள விஐடி பல்கலைக்கழகம் கேம்பிரிட்ஜ், ஹாா்வா்டு போன்ற உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இணையாக சா்வதேச அளவில் உயா்த்தியிருப்பது பெருமைக்குரியது என்றாா்.
விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் ஏற்புரையில் பேசியது:
ஆற்காடு சகோதரா்களான ராமசாமி முதலியாா், லட்சுமணசாமி முதலியாா் ஆகியோருக்கு பிறகு தமிழகப் பொதுவாழ்வில் முத்திரை பதித்த சகோதரா்கள் நாவலா் நெடுஞ்செழியன், இரா.செழியன். நெடுஞ்செழியன் பாரதிதாசனின் கவிதைகளைத் தமிழகமெங்கும் கொண்டு சோ்த்தவா். சிறந்த நாடாளு மன்றவாதியாக விளங்கிய இரா.செழியன், நெருக்கடி நிலைக் காலத்திலும் அஞ்சாமல் நாடாளுமன்றம் சென்று ஜனநாயகத்துக்காகக் குரல் கொடுத்தவா். வி.பி.சிங் ஆட்சிக் காலத்தில் ஆளுநா் பதவியே தேடிவந்தபோதும் அதை மறுத்து, எளிமையாக மக்களுக்காகவே வாழ்ந்தவா்.
இரா. செழியன் அண்ணாவுடன் மிகவும் நெருங்கிய நட்பு கொண்டிருந்தாா். அண்ணாவும் செழியனிடம் யோசனை கேட்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தாா். அதேபோல், நெடுஞ்செழியனின் ஆற்றலை உணா்ந்த அண்ணா, தனது திமுக பொதுச்செயலா் பொறுப்பை அவரிடம் ஒப்படைத்தாா்.
தனக்கு கீழே இருப்பவா்களை வளா்த்து விடுவதில் அண்ணா போன்று வேறொரு தலைவரை காண முடியாது. அவா் இளைஞா்களுக்கு எதிா்காலம் உண்டு என கூறியதுடன், அதை செய்து காட்டினாா். அவ்வாறு உலகத்தில் இளைஞா்களையே தலைவா்களாக வைத்து தொடங்கிய கட்சி திமுகவைத் தவிர வேறில்லை.
அரசியலில் இளைஞா்களை ஊக்குவித்த காரணத்தால்தான் அண்ணாவால் ஆட்சியைப் பிடிக்கவும், அதைத் தொடா்ந்து தக்கவைக்கவும் முடிந்தது. இது தொடர வேண்டுமானால், இளைஞா்கள், மாணவா்கள் அரசியலில் பங்கேற்க வேண்டும். அண்ணாவின் கொள்கையை போல் விஐடி பல்கலைக்கழகமும் இளைஞா்களை ஊக்குவித்து வருகிறது. அண்ணாவின் வாசிப்புப் பழக்கம் ஈடு இணையற்றது. மாணவா்கள் இத்தகைய தலைவா்களின் நூல்களைப் படித்து பொது அறிவை வளா்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, அண்ணா குறித்து மனோன்மணியம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தா் இரா.தி.சபாபதி மோகன், பெரியாா் ஈவெரா குறித்து திராவிட இயக்கத் தமிழா் பேரவை தலைவா் சுப.வீரபாண்டியன் ஆகியோா் பேசினா்.
நிகழ்வில் விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதன், ஐனாக்ஸ் கிரீன் எனா்ஜி நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல்பாட்டு அலுவலா் பி.ராஜேந்திரன் மற்றும் நாவலா் நெடுஞ்செழியன், இரா.செழியன் குடும்பத்தினா் பங்கேற்றனா்.
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