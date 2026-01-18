திருக்குறளின் நோக்கமே அறன் வலியுறுத்தல்தான்: தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன்!
திருக்குறளின் நோக்கமே அறன் வலியுறுத்தல் தான் என்று தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன் தெரிவித்தாா்.
புதுவைத் திருக்குறள் மன்றம் (புதிமம்) 14-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா மற்றும் திருவள்ளுவா் திருநாள் சிறப்பு சொற்பொழிவு புதுச்சேரியில் உள்ள சித்தன்குடி ஜெயராம் திருமண நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது: திருக்குறள் ஏன் படைக்கப்பட்டது?, எதற்காகப் படைக்கப்பட்டது?, அதன் ஆழம், நீளம்தான் என்ன?, அதன் மகத்துவம்தான் என்ன? என்றால், திருக்குறளின் நோக்கமே அறன் வலியுறுத்தல்தான். எனக்குத் தெரிந்த வகையில், உலகத்தில் மிக எளிமையாக அறத்தை வலியுறுத்தியிருப்பது வள்ளுவம் மட்டும்தான்.
‘மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்’ என்னும் குறளில் அனைத்தும் அதற்குள்ளாகவே முடிந்துவிட்டது. மனதைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது தான் அறம். அதுதான் ஒழுக்கம்; நோ்மை; நீதி; தா்மம். இதை வலியுறுத்துவதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் திருக்குறள். இதை எழுதித் தந்தவா் வள்ளுவப் பேராசன்.
அந்த வள்ளுவப் பேராசானை நினைவுகூரும் வகையில், அவருக்காக படைத்த படைப்புக்காக இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு, 14-ஆம் ஆண்டு விழாத் தொடக்கத்திலிருக்கிறது. இதற்காக புதிமம் அமைப்புக்கு வாழ்த்துகள்.
புதுவை திருக்குறள் மன்றம் தொடங்கியது முதல் நான் அந்த அமைப்போடு தொடா்ந்து தொடா்பில் இருப்பது எனக்குக் கிடைத்த பெருமை. இதுபோன்ற அமைப்புகள் ஊருக்கு, ஊா், தெருவுக்கு, தெரு தமிழா்கள் வாழுமிடங்களில் தொடங்கப்பட வேண்டும்.
புதுச்சேரியில் வாழ்ந்த மகாகவி பாரதியாா், கம்பனைப்போல, இளங்கோவைப்போல என்று கூறிவிட்டு, திருவள்ளுவா் என்று விகுதி சோ்த்துப் பாடியுள்ளாா். இதிலிருந்து திருவள்ளுவா் பேராசான் என்பதை உலகுக்கு கூறியுள்ளாா் பாரதியாா். நான் தினமணியில் ஆசிரியராக பொறுப் போன்று 18 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன.
நாள்தோறும் தினமணியில் தலையங்கம் எழுதுவதை திருப்பணியாக செய்து வருகிறேன். தினமணிக்கு ஆண்டுக்கு 3 நாள்களுக்கு மட்டுமே விடுமுறை. இதைத் தவிா்த்து, இந்த வாரம் கலாரசிகன் எழுதும் நாள்களில் ஆசிரியா் உரை (தலையங்கம்) வருவதில்லை. மற்ற அனைத்து நாள்களிலும் ஆசிரியா் உரை தினமணியில் நிச்சயம் இடம் பெற்று வருகிறது. இதில் என்ன சிறப்பு என்றால், எந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு எழுதினாலும் அதற்கேற்ப பொருள்படும் குறள், திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது என்றாா் தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன்.
‘பகைவனிடமும் நட்பு பாராட்டலாம்’: விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் ‘நிற்க அதற்குத் தக’ என்னும் தலைப்பில் பேசியதாவது: வகுப்பறைகள் இல்லாமல் போயிருந்தால் நாம் திருக்குறளை தொலைத்திருப்போம். 10 குறட்பாக்களை நாம் கையில் வைத்திருந்தால், பகைவனிடமும் நட்பு பாராட்டும் திறன் நமக்கு கிடைக்கும்.
வள்ளுவன் வகுத்து தந்துள்ள திருக்குறளை நாம் குழந்தைகளிடம் கொண்டு சோ்க்க வேண்டும். அறம் வேறு, ஈகை வேறு, தானம் வேறு, தா்மம் வேறு என்ற புரிதலை உருவாக்க வேண்டும். அறம் சாா்ந்த சிந்தனையை குழந்தைகளிடம் கொண்டு சோ்ப்பதை கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும்.
அறத்துக்கு புறம்பான செயல்களை செய்துவிட்டு மன்னிப்புக் கோருவதால் பயனில்லை என்ற புரிதல் நமக்குத் தேவை. கல்வியுடன் சோ்த்து கல்விபோல சில கசடுகளும் சோ்ந்து வரும். அதை நாம் தவிா்த்து கல்வியை கற்க வேண்டும். மாசு இல்லாத கல்வியை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
திருக்குறளை உதட்டளவில் உச்சரித்துவிட்டு நிறுத்திக்கொள்ளக் கூடாது. திருக்குறளை மரபணுவில் சோ்க்க வேண்டும். வாழ்வியல் நெறிகளாகவும் கொள்ள வேண்டும். திருக்குறள் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்கவும், நல்ல வாா்த்தைகளைப் பேசவும், நாவால் கூறியதை நிறைவேற்றவும் உதவும். பேச்சு நல்லவையாக இருக்க வேண்டும். அல்லவையாக இருக்கக் கூடாது.மறந்தும் பிறருக்கு கேடு செய்வதை, அறம் பிந்த செயல்களை செய்யக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்தும் என்றாா் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன்.
‘அடுப்பங்கரைக்கும் வர வேண்டும்’: விழாவுக்கு முன்னிலை வகித்த புதிமம் தலைவா் சுந்தர.இலட்சுமி நாராயணன் பேசியதாவது: திருக்குறளின் ஞானச்சிதறல்களை அனைவரும் செவிமடுக்க வேண்டும். திருக்குறள் என்பது தமிழா்களுக்கு கிடைத்திருக்கூடிய பாக்கியம். தமிழ் மொழியின் அடையாளமும் ஆகும்.
வீட்டின் அலமாரியில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் புத்தகம் அடுப்பங்கரைக்கும் வர வேண்டும். திருக்குறள் படித்தால் குடும்பம் சிறக்கும்; உள்ளம் செழிக்கும்; கல்வி வளரும்; வீட்டில் ஞான ஒளி வீசும்.பாரதியாா், அரவிந்தா் வாழ்ந்த ஊா். பாரதிதாசன் பிறந்த ஊரில் வாழக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவரும் தமிழ்த்தாயின் காதில் விழும் வரை திருக்குறளை ஓங்கி ஒலிக்க வேண்டும் என்றாா்.
‘இளைஞா்கள் இணைய வேண்டும்’: விழாவில் புதுச்சேரி சட்டப் பேரவை முன்னாள் தலைவா் வி.பி.சிவக்கொழுந்து பேசியதாவது: உலக நாடுகளைச் சோ்ந்த தலைவா்கள் எல்லாம் திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பேசி வருகின்றனா். திருக்குறள் காட்டியுள்ள வாழ்வியல் நெறிகள் காலம் கடந்தும் நிற்கும். புதுவைத் திருக்குறள் மன்றம் முன்னெடுக்கும் இவ்விழாவில் இளைஞா்கள் அதிகளவில் தங்களை இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும். திருக்குறளை மக்களிடம் கொண்டு சோ்க்கும் பணியை செய்து வரும் தினமணிக்கு பாராட்டுகள் என்றாா்.
4 பேருக்கு பாராட்டு: விழாவில், குறள் நெறி பரப்பும் புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் வி.முத்து, நல்லாசிரியா் சு.வேல்முருகன், திருக்குறள் தொண்டரும், ஓய்வுபெற்ற தலைமையாசிரியருமான பூவை பி.தயாபரனாா், புதுச்சேரி அரசு பாரதிதாசன் மகளிா் கல்லூரி இணைப் பேராசிரியா் ஆ.மணி ஆகியோரது தமிழ்ப்பணியை பாராட்டி நினைவுப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.
புதிமம் பொருளாளா் அரிமா செ.செல்வகாந்தி, விழா ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் ஆதி ராஜாராமன், வெ.பாலசுந்தரம், கௌரவத் தலைவா் வெ.ராமச்சந்திரன் மற்றும் நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், அறக்கட்டளையாளா்கள், இலக்கிய அன்பா்கள், திருக்குறள் ஆா்வலா்கள் பங்கேற்றனா்.
விழாவின் தொடக்கமாக பொறையூாா் ஆதித்யா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி மாணவா்களின் குறளிசையுடன் விழா தொடங்கியது. குறளிசை பாடிய மாணவிகள் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
முன்னதாக, புதிமம் செயலா் பேராசிரியா் சிவ.மாதவன் வரவேற்றாா். புதிமம் துணைத் தலைவா் கோ.சந்திரேகரன் நன்றி கூறினாா்.