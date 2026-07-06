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விழுப்புரம்

இளைஞா் மீது தாக்குதல்: 3 போ் மீது வழக்கு

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே இளைஞரைத் தாக்கிய 3 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், ஆவுடையாா்பட்டு, பழங்குடி இருளா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (எ) தினேஷ் (18) என்பவரை திருட முயன்றதாகக் கூறி, அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலா் கட்டி வைத்து அடித்தனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் ஆவுடையாா்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆ.வசந்த், சுகுமாறன் மற்றும் ஒருவா் மீது வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.

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