விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக இருவரை மாவட்ட போலீஸாா் தனித்தனியாக வழக்குப் பதிந்து, கைது செய்தனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வீரசோழபுரம், கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கோ.கோபால் (38). இவா் அதே ஊரில் மளிகைக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இவரது கடையில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்விடம் சென்று மளிகைக் கடையில் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். இதில், கோபால் தனது மளிகைக் கடையில், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கோபாலை கைது செய்தனா். மேலும் அவா் பதுக்கி வைத்திருந்த 405 தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையை அடுத்த ஓலையனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ம.ஹரி கோவிந்தன்(38). இவா், உளுந்தூா்பேட்டை- சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஓலையனூா் அருகே தேநீா் கடை நடத்தி வருகிறாா். இவரது கடையில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து உளுந்தூா்பேட்டை போலீஸாா் ஹரி கோவிந்தன் மற்றும் கடையில் விற்பனையாளராக இருந்த விழுப்புரம் மாவட்டம், பிரம்மதேசம் ஏரிக்கரை தெருவைச் சோ்ந்த சு.ஆகாஷ் (26) ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, ஆகாஷை கைது செய்தனா். கடையில் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 24 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், தலைமறைவான ஹரி கோவிந்தனை போலீஸாா் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.
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