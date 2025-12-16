கடலூர்
பூட்டியிருந்த வீட்டில் ரூ.23 ஆயிரம் திருட்டு
கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டில் ரூ.23 ஆயிரத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டில் ரூ.23 ஆயிரத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திட்டக்குடி வட்டம், ராமநத்தம் காவல் சரகம், மேலக்கல் பூண்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சங்கா் மனைவி காந்தம்மா (45). சங்கா் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறாா்.
காந்தம்மா திங்கள்கிழமை இரவு வீட்டை பூட்டிவிட்டு, அருகில் உள்ள மற்றொரு வீட்டில் தூங்கச் சென்றாா். செவ்வாய்க்கிழமை காலை எழுந்து வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததும், பீரோவில் வைத்திருந்த ரூ.23 ஆயிரத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருந்ததும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து ராமநத்தம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.