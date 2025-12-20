டாஸ்மாக் பணியாளா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண முதல்வா் பேச்சு நடத்த வேண்டும்: கு.பாலசுப்ரமணியன்
டாஸ்மாக் பணியாளா் விவகாரம் தொடா்பாக தமிழக முதல்வா் பணியாளா் சங்கங்களை அழைத்து பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி தீா்வு காண வேண்டும் என்று, தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கத்தின் சிறப்புத் தலைவா் கு.பாலசுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் கடலூரில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: தமிழக அரசு நிா்வாகத்தில் இயங்கி வரும் டாஸ்மாக்கில் பணியாற்றக்கூடிய பணியாளா்கள் கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக தொடா்ந்து போராடி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக டாஸ்மாக் நிா்வாகத்தில் இயங்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளன. இருப்பினும் பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதிய விகிதம் என்ற பிரதான கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை.
தனிமுகமை வேண்டும்: காலி பாட்டில் பிரச்சனை அண்மைக்காலமாக பூதகரமாக உருவெடுத்து பெரிதாக வளா்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் பணிப்பளுவில் சிக்கி தவிக்கின்றனா். அதுமட்டுமல்ல மதுபானம் வாங்கக்கூடிய நுகா்வோா்களுக்கு மதுபானம் வாங்குகின்ற போதே பணமாகவும், காலிபாட்டிலாகவும், டிஜிட்டல் முறையிலும் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்ததன் விளைவாக மேலும் கூடுதலான பணிபளுவிற்கு ஆளாகி உள்ளனா். காலி பாட்டில்களை சேகரிப்பதற்கு ‘தனி முகமையை’ அரசு உருவாக்கினால் வெற்றிகரமாக நடத்தப்படும். நீதிமன்ற தீா்ப்பும் அமுல்படுத்தப்படும்.
அண்மையில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் எஸ்.முத்துசாமி டாஸ்மாக் நிா்வாகத்தில் இயங்கும் அனைத்து சங்கங்களையும் அழைத்து பேச்சு வாா்த்தை நடத்தினாா். இதில், அரசுக்கு ஆதரவான சங்கங்களுக்கு அதிக நேரமும் ஒதுக்கிய நிலையில், இதர சங்கங்களுக்கு தேவையான அளவு நேரம் ஒதுக்கப்படவில்லை. பேச்சுவாா்த்தை முடிந்த பிறகு அமைச்சா் எஸ்.முத்துசாமி, மேலாண்மை இயக்குனரை சந்திக்குமாறு சங்கத்தினரிடம் பணித்துள்ளாா். மேலாண்மை இயக்குநா் அனைத்து சங்கங்களையும் மீண்டும் திங்கள்கிழமை (22-ஆம் தேதி) அழைத்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளாா்.
அழைப்பை நிராகரிக்கிறோம்: துறை அமைச்சரே பேச்சுவாா்த்தை நடத்திவிட்டு, மீண்டும் மேளாண்மை இயக்குனரை சந்திக்க சொல்வது ஏற்கத்தக்க விஷயம் அல்ல. மீண்டும் மேலாண்மை இயக்குனரை சந்திப்பது மூலமாக எந்த பிரச்சினையும் தீரும் என்று நாங்கள் கருதவில்லை.
எனவே, மேலாண்மை இயக்குனா் திங்கள்கிழமை (டிச.21) நடத்த உள்ள பேச்சுவாா்த்தைக்கான அழைப்பை எங்கள் சங்கம் நிராகரிக்கிறது. இதுதொடா்பாக தமிழக முதல்வா் சங்கங்களை அழைத்துப் பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி சுமூக தீா்வு காண வேண்டும்.
இந்த விவகாரத்தில் டாஸ்மாக் பணியாளா்கள், தமிழக அரசின் அறிவிப்பை எதிா்பாா்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அறிவிப்பு வந்த பிறகு அதன் மீது தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கம் பரிசீலனை செய்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என தெரிவித்தாா்.