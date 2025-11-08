கடலூர்
தென்னை மரத்திலிருந்து விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு
கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூரில் தென்னை மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்பாதிரிப்புலியூா் காவல் சரகம், சரவணா நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சங்கா் (28), தொழிலாளி. இவா், சனிக்கிழமை காலை திருப்பாதிரிப்புலியூா் டாஸ்மாக் மதுக் கடை அருகில் உள்ள தென்னை மரத்தில் தேங்காய் பறிக்க ஏறினாா்.
அப்போது, சங்கா் எதிா்பாராதவிதமாக மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தாா். இதில், பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.