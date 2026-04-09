கடலூர்

திமுக முன்னாள் நிா்வாகியுடன் ஐஜேகே நிறுவனா் சந்திப்பு

பெண்ணாடம் அருகே தங்கியிருந்த அரியலூா் மாவட்ட திமுக முன்னாள் நிா்வாகி ஞானமூா்த்தியை சந்துத்துப் பேசிய ஐஜேகே நிறுவனா் பாரிவேந்தா்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், பெண்ணாடம் அருகே தங்கியிருக்கும் அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை பகுதியைச் சோ்ந்த திமுக முன்னாள் நிா்வாகியை ஐஜேகே நிறுவனா் பாரிவேந்தா் புதன்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.

அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை ஒன்றியம், கோட்டைகாடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஞானமூா்த்தி (60). இவா், செந்துறை வடக்கு ஒன்றியச் செயலராக கடந்த 10 ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி வந்தாராம்.

இதனிடையே, 2021-ஆம் ஆண்டு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சிவசங்கருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், ஞானமூா்த்தி கட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அதுமுதல் கட்சிப் பொறுப்பு எதுவும் அறிவிக்கப்படாததால், அதிருப்தியில் இருந்து வந்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில், கடலூா் மாவட்டம், பெண்ணாடாத்தை அடுத்துள்ள செம்பேறியில் தங்கியிருந்த ஞானமூா்த்தியை ஐஜேகே நிறுவனா் பாரிவேந்தா் புதன்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். சுமாா் ஒரு மணி நேரம் நடந்த இந்த சந்திப்பின்போது, அரியலூா் மாவட்டம், குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிடும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி (ஐஜேகே) வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும்படி ஞானமூா்த்தியிடம் பாரிவேந்தா் கேட்டுக்கொண்டாா்.

