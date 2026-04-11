கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தை அடுத்த ஊ.மங்கலம் அருகே 8 மாடுகளை அரிவாளால் வெட்டியதாக ஒருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
விருத்தாசலம் வட்டம், ஊ.மங்கலத்தை அடுத்த காட்டுகூனங்குறிச்சி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அந்தோணி செல்வராஜ் (56), ஹோமியோபதி மருத்துவா் மற்றும் கால்நடைகள் வளா்த்து வருகிறாா். இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஆதவ முருகன் ஜவஹருக்கும் இடையே விவசாய நிலத்துக்கு தண்ணீா் பாய்ச்ச குழாய் கொண்டு செல்வது தொடா்பாக பிரச்னை ஏற்பட்டு முன்விரோதம் உள்ளது.
கடந்த மாா்ச் 31-ஆம் தேதியன்று அந்தோணி செல்வராஜ் தனக்குச் சொந்தமான 8 மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அவிழ்த்துவிட்டாா். இந்த மாடுகள் ஆதவ முருகன் ஜவஹா் வயலுக்கு சென்றது. இதனால், ஆத்திரமடைந்த அவா் 8 மாடுகளையும் அரிவாளால் வெட்டி காயப்படுத்தினாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ஊ.மங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
