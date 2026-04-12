கடலூர்

கடையில் காபி குடித்து வாக்கு சேகரித்த தவெக வேட்பாளா்

News image

சிதம்பரம் காசுக்கடைத் தெருவில் உள்ள காபி கடையில் காபி குடித்துக்கொண்டே ஆதரவு திரட்டிய தவெக வேட்பாளா் ஏ.நெடுஞ்செழியன் (இடமிருந்து 3-ஆவது)

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 7:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி வேட்பாளா் சிதம்பரம் காசுக்கடைத் தெருவில் உள்ள காபி கடையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காபி குடித்துக்கொண்டே அங்கிருந்தவா்களிடம் தனக்கு ஆதரவு திரட்டினாா்.

சிதம்பரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளராக டாக்டா் என்.பாரி அறிவிக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து, அக்கட்சி சாா்பில் போட்டியிட டாக்டா் என்.பாரியும், மாற்று வேட்பாளராக அவரது தந்தை ஏ.நெடுஞ்செழியனும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

இதில், டாக்டா் என்.பாரியின் வேட்புமனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், மாற்று வேட்பாளரான அவரது தந்தை ஏ.நெடுஞ்செழியனின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், அவா் தனது கட்சி நிா்வாகிகளுடன் எளிமையாக காசுக்கடைத் தெருவில் உள்ள காபி கடையில், காபி குடித்துக்கொண்டே அங்குள்ளவா்களிடம் ஆதரவு திரட்டினாா்.

தொடர்புடையது

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 72 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

சிதம்பரத்தில் அடுத்த திமுக ஆட்சியில் ரூ.63 கோடியில் புதிய திட்டம்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

200 தொகுதிகளில் வெற்றிபெறுவதே இலக்கு: அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி

விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் எஸ். விஜய்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
