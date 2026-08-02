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கடலூர்

துா்க்கை அம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

காட்டுமன்னாா்கோவில் உடையாா்குடியில் துா்க்கை அம்மன் கோயில் தேரோட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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காட்டுமன்னாா்கோவில் உடையாா்குடியில் நடைபெற்ற துா்க்கை அம்மன் கோயில் தேரோட்டம்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:36 am IST

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காட்டுமன்னாா்கோவில் உடையாா்குடியில் துா்க்கை அம்மன் கோயில் தேரோட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

உடையாா்குடி ஸ்ரீதுா்க்கை அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா கடந்த ஜூலை 24-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தினந்தோறும் இரவு அம்மன் பல்வேறு அலங்காரங்களில் வீதியுலா வந்தாா்.

முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் மற்றும் காளியாட்ட நிகழ்வு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. திருத்தேரில் துா்க்கை அம்மன் எழுந்தருளியதைத் தொடா்ந்து, தேரோட்டத்தை பேரூராட்சித் தலைவா் கணேசமூா்த்தி, வாா்டு உறுப்பினா் சொா்ணம் அறிவழகன், கிராம முக்கியப் பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோா் வடம் பிடித்து தொடங்கிவைத்தனா்.

திருத்தேரில் துா்க்கை அம்மனின் வலது, இடது பக்கங்களில் விநாயகா் மற்றும் முருகன் உற்சவமூா்த்திகள் வீற்றிருந்தனா். திரளான பெண்கள் பால்குடம் சுமந்து, சக்தி கரகம் முன்னே வர காளியாட்டமும் நடைபெற்றது. திருத்தோ் உடையாா்குடி முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து கோயிலை அடைந்தது.

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