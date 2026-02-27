Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கடலூர்

தனியாா் நிறுவவனத்துக்கு எதிராக வி.சி.கவினா் முற்றுகை போராட்டம்

சிதம்பரம் அருகே கரிகுப்பத்தில் தனியாா் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விசிகவினா்.

News image
சிதம்பரம் அருகே கரிகுப்பத்தில் தனியாா் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விசிகவினா்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:33 pm

Syndication

சிதம்பரம் அருகே கரிக்குப்பத்தில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சிதம்பரம் வட்டம் பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த கரிக்குப்பம் கிராமத்தில், ஐ.எல்.எப்ஃ.எஸ். தனியாா் மின் நிறுவனம் உள்ளது. இங்கு, உள்ளூா் மக்களுக்கு சரியான முறையில் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதில்லை என குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலா் ஸ்ரீதா் என்கிற தமிழ்வளவன் தலைமையில், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் பால.அறவாழி, மண்டல செயலா் செல்வமணி, நிா்வாகிகள் குறிஞ்சிவளவன், சரித்திரன், விஸ்வநாதன் உட்பட 100க்கும் மேற்பட்டவா்கள் தனியாா் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். உள்ளூா் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்பு நிதியில் இருந்து கிராம மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, நிா்வாகத்தின் தரப்பில் பேச்சு வாா்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்ததால், போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டவா்கள் கலைந்து சென்றனா்.

டிரெண்டிங்

சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

அணுசக்தித் துறையில் அதானி குழுமம் : புதிய நிறுவனம் தொடக்கம்

அணுசக்தித் துறையில் அதானி குழுமம் : புதிய நிறுவனம் தொடக்கம்

முதுகுளத்தூா் பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

முதுகுளத்தூா் பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

அமெரிக்க தூதரகம் முற்றுகை: மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் கைது

அமெரிக்க தூதரகம் முற்றுகை: மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் கைது

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு