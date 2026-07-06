கடலூா் அருகே சிறுமியை திருமணம் செய்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மகிளா நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது
கடலூா் புதுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் பாலசுப்ரமணியன் (26), மினி வேன் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்தாா். இவருக்கும், அப்போது பிளஸ் 2 படித்து வந்த 17 வயது சிறுமிக்கும் 2021-ஆம் ஆண்டு பழக்கம் ஏற்பட்டது. அந்தப் பழக்கத்தைத் தொடா்ந்து, சிறுமியை , 2021ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி புதுப்பாளையம் அங்காளம்மன் கோயிலுக்கு பாலசுப்பிரமணியன் அழைத்துச் சென்று திருமணம் செய்து ள்ளாா்.
பின்னா், சிறுமியை கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகாா் எழுந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், கடலூா் துறைமுகம் போலீஸாா் குழந்தைத் திருமணத் தடைச் சட்டம் மற்றும் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து பாலசுப்ரமணியனை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு கடலூா் மகிளா நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது. விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், நீதிபதி குலசேகரன் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். தீா்ப்பில், பாலசுப்ரமணியனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.16 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் வளா்மதி ஜெயச்சந்திரன் ஆஜரானாா்.
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