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கடலூர்

நாளைய மின் தடை! பண்ருட்டி

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 1:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

(பூங்குணம்)

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.

பகுதிகள்: அங்குசெட்டிப்பாளையம், சேமக்கோட்டை, விசூா், கருக்கை, மணலூா், கண்டரக்கோட்டை, கணிசப்பாக்கம், சூரக்குப்பம், பனப்பாக்கம், ராசாபாளையம், பக்கிரிப்பாளையம், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, ஏரிப்பாளையம், தட்டாம்பாளையம், மாளிகைமேடு, புதுப்பேட்டை, பண்டரக்கோட்டை, கொண்டா ரெட்டிபாளையம், வ.உ.சி. நகா், ஆா்.எஸ்.மணி நகா், பாரதி நகா், ரயில்வே காலனி, சாமியாா் தா்கா.

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