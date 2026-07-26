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கடலூர்

3,900 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: திருச்சி இளைஞா் கைது

வேப்பூா் அருகே மூன்று சக்கர வாகனத்தில் கடத்திவரப்பட்ட 3,900 கிலோ ரேஷன் அரிசியை வாகனத்துடன் பறிமுதல் செய்தனர்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:15 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகே மூன்று சக்கர வாகனத்தில் கடத்திவரப்பட்ட 3,900 கிலோ ரேஷன் அரிசியை வாகனத்துடன் பறிமுதல் செய்த குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை போலீஸாா், இது தொடா்பாக திருச்சியைச் சோ்ந்த இளைஞரை கைது செய்தனா்.

வேப்பூா் வட்டம், நகா் கிராமம் பகுதியில் கடலூா் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த மூன்று சரக்கு வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை நடத்தினா். அதில், தலா 50 கிலோ எடை கொண்ட 78 மூட்டைகளில் மொத்தம் 3,900 கிலோ ரேஷன் அரிசி இருந்தது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சரக்கு வாகன ஓட்டுநா் திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் அஞ்சல் கண்ணனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விக்னேஷை (28) கைது செய்தனா். தலைமறைவான நகா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வெங்கடேசன், ஆறுமுகம் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனா். மூன்று சரக்கு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

விசாரணையில், வெங்கடேசன், ஆறுமுகம் ஆகியோா் நகா், நல்லூா் மற்றும் சித்தூா் கிராமப் பகுதிகளில் பொதுமக்களிடம் இருந்து ரேஷன் அரிசியை சேகரித்து, அந்த அரிசியை விக்னேஷ் நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.

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