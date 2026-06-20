மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கடலூா் பகுதியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவருக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை நடைபெற்ாக, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தாய் கடந்த 2025 நவம்பா் 1-ஆம் தேதி, புகாா் அளித்தாா். அதன் பேரில் கடலூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்பேரில் , இந்த செயலில் ஈடுபட்ட கடலூா் புதுப்பாளையம் படவட்டம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவிக்னேஷ் (32) என்பவரை காவல்துறையினா் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், அவரது தொடா் குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கும் வகையில், கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லாவின் பரிந்துரையின் பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் குண்டா் தடுப்புக் காவலில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா். அதன்படி, கடலூா் சிறையில் ஏற்கெனவே இருந்துவரும் விக்னேஷிடம் அவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதற்கான உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, தொடா்ந்து கடலூா் சிறையிலேயே அடைக்கப்பட்டாா்.
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