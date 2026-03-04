Dinamani
/
கடலூர்

வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மறியல்: 300 போ் கைது

கடலூரில் 9 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் 300-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கடலூா் ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே சாலை மறியலில் ஈடுட்ட வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி

கடலூரில் 9 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் 300-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வருவாய்த் துறை அலுவலா்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும். வருவாய், பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை, நில அளவைத் துறைகளில் பணியாற்றி வரும் அனைத்து நிலையிலான அலுவலா்களின் உயிா் மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாக்க, சிறப்பு பணிப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை காலமுறை ஊதியத்தில் நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்பட 9 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் கடந்த பிப்.24-ஆம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தம் செய்து, அந்தந்த வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனா்.

இந்த நிலையில், புதன்கிழமை கடலூா் மாவட்டம் முழுவதிலுமிருந்து வந்திருந்து ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதற்கு, மாவட்டத் தலைவா் மகேஸ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் பூபாலசந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

இதையடுத்து, கடலூா் புதுநகா் போலீஸாா் மறியலில் ஈடுபட்ட சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்து மஞ்சக்குப்பத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து, மாலையில் விடுவித்தனா்.

