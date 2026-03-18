Dinamani
மேற்கு ஆசிய நிலவரம் : குவைத் இளவரசருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி!உலகின் மிகப் பெரிய இயற்கை எரிவாயு வயல் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்! கத்தார் கண்டனம்!மேடைகளில் ஆபாசங்களையும் அவதூறுகளையும் பேசுகிறார்கள் - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்மார்ச் 23-ல் தேமுதிக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்தவெக குறித்து யார், என்ன அவதூறு பரப்பினாலும் நம்ப வேண்டாம் - விஜய்மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் சமரசமில்லை, தவெக தலைமையில் ஆட்சி! - விஜய்
/
கடலூர்

காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நெய்வேலி தொ்மல் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் பி.திவாஷ். இவா், செவ்வாய்க்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, நெய்வேலி வட்டம் 30 பகுதியில் புதிய அனல் மின் நிலையம் செல்லும் வழியில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஆனந்தராஜ் (21) அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பி, கையில் மரத்தடியுடன் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு செய்தாராம். அவரை பலமுறை எச்சரித்தும் கேட்காத நிலையில், பிடிக்க முயன்றபோது கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.

இதுகுறித்து உதவி ஆய்வாளா் பி.திவாஷ் அளித்த புகாரின்பேரில், நெய்வேலி தொ்மல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஆனந்தராஜை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

விருத்தாசலம் தபால் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

தாமிரக் கம்பி திருட்டு: இளைஞா் கைது

பெற்றோரை அழைத்து வரக்கூறியதால் மாணவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை

எஸ்.ஐ.க்கு கொலை மிரட்டல்: 3 போ் கைது

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு