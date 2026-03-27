ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியருக்கு கொலை மிரட்டல்: வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக உதவியாளா் கைது
சிதம்பரத்தில் ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக உதவியாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகா் காவல் சரகம், முத்தையாநகா் நான்காவது அவென்யூ பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கிருபாகரன் (64), ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியா். இவரின் வீட்டின் அருகில் வசிப்பவா் சிவக்குமாா் (45). இவா், ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் உதவியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை மாலை கிருபாகரன் மனைவி பக்கத்து வீட்டு பெண்ணிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த சிவகுமாா் அவரை ஆபாசமாகத் திட்டியதாகவும், அதை விடியோ எடுத்ததாகவும் தெரிகிறது. இதை தட்டிக் கேட்ட பேராசிரியா் கிருபாகரனையும் திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்து கிருபாகரன் அளித்த புகாரின்பேரில், அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சிவகுமாரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக அவரது கைப்பேசியை ஆய்வு செய்தபோது, அவா் தெரு வழியாக செல்லும் பெண்களை விடியோ, புகைப்படங்கள் எடுத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் கைப்பேசியை பறிமுதல் செய்து, சிவகுமாரை கைது செய்தனா்.
