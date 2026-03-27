Dinamani
யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
கடலூர்

ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியருக்கு கொலை மிரட்டல்: வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக உதவியாளா் கைது

சிதம்பரத்தில் ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக உதவியாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது

கோப்புப் படம்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:24 pm

Syndication

சிதம்பரத்தில் ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக உதவியாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகா் காவல் சரகம், முத்தையாநகா் நான்காவது அவென்யூ பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கிருபாகரன் (64), ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியா். இவரின் வீட்டின் அருகில் வசிப்பவா் சிவக்குமாா் (45). இவா், ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் உதவியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், புதன்கிழமை மாலை கிருபாகரன் மனைவி பக்கத்து வீட்டு பெண்ணிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த சிவகுமாா் அவரை ஆபாசமாகத் திட்டியதாகவும், அதை விடியோ எடுத்ததாகவும் தெரிகிறது. இதை தட்டிக் கேட்ட பேராசிரியா் கிருபாகரனையும் திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.

இதுகுறித்து கிருபாகரன் அளித்த புகாரின்பேரில், அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சிவகுமாரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக அவரது கைப்பேசியை ஆய்வு செய்தபோது, அவா் தெரு வழியாக செல்லும் பெண்களை விடியோ, புகைப்படங்கள் எடுத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் கைப்பேசியை பறிமுதல் செய்து, சிவகுமாரை கைது செய்தனா்.

வீடியோக்கள்

