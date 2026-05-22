சிதம்பரம் அருகே வீச்சரிவாளுடன் காரில் வந்த பிரபல ரௌடி முக்கூட்டு முருகன் உள்பட 4 ரௌடிகளை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் உத்தரவின் பேரில், சிதம்பரம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் டி. பிரதீப் மேற்பாா்வையில் ரௌடிகளை தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வர உத்தரவிட்டாா்.
அதன் பேரில் அண்ணாமலைநகா் காவல் ஆய்வாளா் கே அம்பேத்கா், உதவி ஆய்வாளா் மகேஷ், மற்றும் காவலா்கள் அடங்கிய தனிப்படையினா் வல்லம்படுகை சோதனைச் சாவடியில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் சீா்காழி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா், அதில் அண்ணாமலைநகா் காவல் நிலைய ரௌடி பட்டியலில் இருக்கும் வல்லம்படுகையைச் சோ்ந்த முக்கூட்டு முருகன் (49), புதுச்சத்திரத்தைச் சோ்ந்த முத்துகிருஷ்ணன் (34) வில்லியநல்லூரைச் சோ்ந்த ராமஜெயம் (33), புதுச்சத்திரம்
வேளங்கிப்பட்டைச் சோ்ந்த. காா்த்திகேயன் (27) ஆகியோா் இருந்தனா். அவா்களை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்கள் காரில் மறைத்து வைத்திருந்த வீச்சரிவாளையும் பறிமுதல் செய்தனா். பின்னா் 4 பேரையும் கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.