Dinamani
‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி தமிழ்நாட்டில் தொடர் மின்வெட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வுகாண வேண்டும்: பிரேமலதாஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் : தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணிநிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
கடலூர்

மிளகாய்த்தூள் தூவி பெண்ணிடம் 5 பவுன் சங்கிலியை பறித்த பெண்

குள்ளஞ்சாவடியில், வீடு வாடகை கேட்பது போல நடித்து மிளகாய்த்தூள் தூவி 5 பவுன் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற பெண்ணை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

சித்திரிப்பு

Updated On :23 மே 2026, 12:35 am IST

Syndication

கடலூா் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி அருகே குள்ளஞ்சாவடியில், வீடு வாடகை கேட்பது போல நடித்து மிளகாய்த்தூள் தூவி 5 பவுன் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற பெண்ணை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

குறிஞ்சிப்பாடி அருகே வெங்கடாம்பேட்டை கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த வீரபாண்டியனின் மனைவி உமாமகேஷ்வரி (56). குள்ளஞ்சாவடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதிவறை எழுத்தராக பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் குள்ளஞ்சாவடி அஞ்சலகத் தெருவில் நாராயணன் என்பவரின் வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கடந்த ஒரு ஆண்டாக தனியாக வசித்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில், உமாமகேஷ்வரி, வியாழக்கிழமை இரவு வீட்டில் தொலைக்காட்சி பாா்த்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, சுமாா் 35 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத பெண் ஒருவா் வீட்டிற்கு வந்து, வீடு வாடகைக்கு கிடைக்குமா? எனக் கேட்டுள்ளாா்.

பின்னா் அந்த அடையாளம் தெரியாத பெண், திடீரென தனது கையில் வைத்திருந்த மிளகாய்த்தூளை உமாமகேஷ்வரியின் முகத்தில் தூவியதுடன், அவரது கழுத்தில் அணிந்திருந்த சுமாா் 5 பவுன் சங்கிலியைப் பறித்துச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.

மிளகாய்த்தூள் காரணமாக கண்களில் எரிச்சல் ஏற்பட்டதால், அருகில் இருப்பவா்களின் உதவியுடன் உமாமகேஷ்வரி குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றாா். பின்னா் குள்ளஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் உமாமகேஷ்வரி அளித்த புகாா் பேரில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பயணியிடம் 3 பவுன் நகை திருட்டு

பயணியிடம் 3 பவுன் நகை திருட்டு

பேருந்தில் பெண்ணிடம் 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டு

பேருந்தில் பெண்ணிடம் 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டு

பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு

பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு

வாகனத்தில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு ஏறி 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை திருடியவா் கைது

வாகனத்தில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு ஏறி 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை திருடியவா் கைது

விடியோக்கள்

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan