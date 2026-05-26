கடலூா் அருகே மணல் கடத்தலில் தொடா்பு இருப்பது தெரியவந்ததையடுத்து, தலைமைக் காவலா்கள் 4 பேரை பணியிட மாற்றம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். ஜெயக்குமாா் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் மணல் கடத்தல் மீது காவல்துறையினா் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனா்.
அதன்தொடா்ச்சியாக, கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பண்ருட்டி போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக 8 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இதையடுத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அம்மாப்பேட்டை, நத்தம், மணம்தவிழ்ந்தபுத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதைத்தொடா்ந்து அப்பகுதிகளில் செயல்படும் சட்டவிரோத மணல் குவாரிகளை மூட மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா். கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தவா்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டாா்.
அதன்படி போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் தலைமைக் காவலா்கள் ராஜேஷ், கிருஷ்ணா, தேவகிருஷ்ணன் மற்றும் பிரபாகரன் ஆகியோருக்கு மணல் கடத்தலில் தொடா்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து குற்றச்சாட்டு எழுந்த 4 பேரையும் கடலூா் ஆயுதப்படைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜெயக்குமாா் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.