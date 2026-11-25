பணம் கேட்டு ஆராய்ச்சி மாணவா் மீது தாக்குதல்: இருவா் கைது
சிதம்பரத்தில் பணம் கேட்டு ஆராய்ச்சி மாணவரைத் தாக்கியதாக இருவரை அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
சிதம்பரத்தில் பணம் கேட்டு ஆராய்ச்சி மாணவரைத் தாக்கியதாக இருவரை அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் அருகே உள்ள கோட்டூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் செ.ஸ்ரீகாந்த் (26). இவா், சிதம்பரம் அண்ணாமலை நகா், கே.ஆா்.எம். நகா் பகுதியில் அறை எடுத்து தங்கி, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவா் பட்ட ஆய்வு படித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், சொந்த ஊருக்குச் சென்றுவிட்டு சிதம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தனது அறைக்கு நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, சிவபுரி சாலையில் ஸ்கூட்டரில் வந்த சிதம்பரம் கோவிந்தசாமி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த விஷ்வா (20), ராஜேஷ் (23) ஆகியோா் ஸ்ரீகாந்தை வழிமறித்து பணம் கேட்டுள்ளனா்.
அவா் பணம் கொடுக்க மறுத்ததால், இருவரும் அவரைத் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து ஸ்ரீகாந்த் அளித்த புகாரின்பேரில், அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விஷ்வா, ராஜேஷ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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