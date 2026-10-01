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பிஎஸ்என்எல் நிறுவன தின விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தின் 26-ஆம் ஆண்டு நிறுவன தினத்தையொட்டி, கடலூரில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நடைப்பயணத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் வியாழக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

கடலூா் செமண்டலம் பகுதியில் பிஎஸ்என்எல் 26-ஆம் ஆண்டு நிறுவன தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு வாக்கத்தான் நடைப்பயணத்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.

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பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தின் 26-ஆம் ஆண்டு நிறுவன தினத்தையொட்டி, கடலூரில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நடைப்பயணத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் வியாழக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

செம்மண்டலம் ஆஞ்சநேயா் கோயில் அருகிலிருந்து தொடங்கிய நடைப்பயணம், மஞ்சக்குப்பத்தில் உள்ள பிஎஸ்என்எல் நிா்வாக அலுவலகம் வரை நடைபெற்றது. இதில், பிஎஸ்என்எல் ஊழியா்கள், ஓய்வுபெற்ற ஊழியா்கள் மற்றும் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படும் சேவை பங்குதாரா்கள் பங்கேற்றனா்.

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தின் சேவைகள் குறித்த விழிப்புணா்வை பொதுமக்கள் மற்றும் இளம் தலைமுறையினரிடையே ஏற்படுத்துவதுடன், உடல்நலம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த நடைப்பயணம் நடைபெற்ாக பிஎஸ்என்எல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ‘உடல்நலமே உண்மையான செல்வம்’ என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி, கடலூா் வெள்ளிக் கடற்கரையில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான 2 கி.மீ. தொலைவு ஓட்டப்பந்தயம் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், பிஎஸ்என்எல் ஊழியா்கள், ஓய்வுபெற்ற ஊழியா்கள், சேவை பங்குதாரா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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