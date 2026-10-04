உலகத் திறன் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற கடலூா் இளைஞருக்கு ஆட்சியா் வாழ்த்து
சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் நடைபெற்ற உலகத் திறன் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முகம்மது சலாமை பாராட்டிய மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.
உலக திறன் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முகம்மது சலாமை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்
சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் நடைபெற்ற உலகத் திறன் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முகம்மது சலாமை பாராட்டிய மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.
சீனாவின் ஷாங்காயில் செப்டம்பா் 22 -முதல் 27-ஆம் தேதி வரை உலகத் திறன் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் இந்தியா சாா்பில் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 12 போ் பங்கேற்றனா். இதில், ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் மற்றும் நான்கு சிறப்புத் திறன் விருதுகளை தமிழகம் பெற்றது. கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பல் மருத்துவத் துறை நிபுணா் முகம்மது சலாம், பல் செயற்கை உறுப்புகள் தயாரித்தல் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று தமிழகத்துக்கும், கடலூா் மாவட்டத்துக்கும் பெருமை சோ்த்துள்ளாா்.
திறன்களின் ஒலிம்பிக்ஸ் என அழைக்கப்படும் உலக திறன் போட்டிகளில் தமிழகம் 2022 முதல் பங்கேற்று வருகிறது. இந்தப் பயணத்தில் தமிழகம் வென்ற முதல் வெள்ளிப் பதக்கம் இதுவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
முகம்மது சலாம் தனது தொழில்திறன், அா்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பின் மூலம் சா்வதேச அளவில் சாதனை படைத்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் பாராட்டினாா். அவரது வெற்றி கடலூா் மாவட்ட இளைஞா்களுக்கு முன்னுதாரணமாகவும், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் அமைந்துள்ளதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழக உதவி இயக்குநா் சதீஷ்குமாா், மாவட்ட திறன் அலுவலா் வினோத்குமாா், உதவி பயிற்சி அலுவலா் பூபாலன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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