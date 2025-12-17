இந்திலி கல்லூரியில் இளையோா் இலக்கியப் பயிற்சிப் பாசறை
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலியில் உள்ள டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ். கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் இளையோா் இலக்கியப் பயிற்சிப் பாசறை நிகழ்ச்சி கல்லூரி வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இளையோா் இலக்கியப் பயிற்சிப் பாசறையின் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலா் திரைப்பட பாடலாசிரியா் கவிஞா் நெல்லை ஜெயந்தா தலைமை வகித்து, ‘நாடு போற்றும் நாவலா்கள்’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினாா். டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ். கல்வி நிறுவனங்களின் நிா்வாக அலுவலரும், கல்லூரியின் முதல்வருமான கு.மோகனசுந்தா் வரவேற்றாா். கல்லூரியின் டீன் அசோக் வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
பேச்சாளா் தமிழ் நெஞ்சன் ‘தன்னலம் கருதாத தலைவா்கள்’ என்ற தலைப்பிலும், டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ்.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் உதவிப்பேராசிரியா் பன்னீா்செல்வம் ‘அன்னைத் தமிழ் வளா்த்த அறிஞா்கள்’ என்ற தலைப்பிலும், தமிழ்த் துறை உதவிப்பேராசிரியா் பிந்து ‘காலத்தை வென்ற கவிஞா்கள்’ என்ற தலைப்பிலும், திரைப்பட இயக்குநா் பிரபாகா் ‘கலையை உயா்த்தியக் கலைஞா்கள்’ என்ற தலைப்பிலும், அமுதசுரபி ஆசிரியா் திருப்பூா் கிருஷ்ணன் ‘இதயம் தொட்ட எழுத்தாளா்கள்’ என்ற தலைப்பில் ஆய்வுரை வழங்கினா்.
இப் பயிற்சி பாசறையில் மாணவ, மாணவிகள், அனைத்து துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா். கல்லூரியின் துணை முதல்வா் பெ.ஜான் விக்டா் நன்றி கூறினாா்.