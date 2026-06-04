கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வீரசோழபுரம் கிழக்கு கிராமத்தில் புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்துக்கான பூா்வாங்கப் பணிகளை ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் ரூ.15 கோடி மதிப்பீட்டில் சுமாா் 11.2 ஏக்கா் பரப்பளவில் வீரசோழபுரத்தில் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதில், நீச்சல் குளம் மட்டும் 50 மீட்டா் நீளத்தில் தனியாக அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்த மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் கைப்பந்து, கால்பந்து, பூப்பந்து உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான விளையாட்டுகளுக்கும் வீரா்கள் பயிற்சி பெறும் வகையில் பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் விளையாட்டரங்கம் அமைக்கப்படவுள்ளது. திட்டத்தின் பூா்வாங்கப் பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், விளையாட்டரங்க கட்டுமானப் பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.
ஆய்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜீவா, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் சுரேஷ்குமாா் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.