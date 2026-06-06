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கள்ளக்குறிச்சி

கல்லூரி மாணவியைத் தாக்கி மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

கள்ளக்குறிச்சி அருகே பெண்ணை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:56 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி அருகே பெண்ணை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த உலகங்காத்தான் கிராமப் பகுதியைச் சோ்ந்த 20 வயது மாணவி, நாமக்கல்லில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் இளநிலை முடநீக்குவியல் (பிசியோதரபி) பிரிவில் 3-ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறாராம்.

இந்த மாணவியை கடந்த 3 ஆண்டுகளாக கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த சூளாங்குறிச்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விஷ்ணு (21) காதலித்து வந்தாராம். சில மாதங்களாக விஷ்ணு மாணவியிடம் பேசுவதைத் தவிா்த்து வந்தாராம்.

இந்த நிலையில், கடந்த 1-ஆம் தேதி விஷ்ணு அந்த மாணவியின் வீட்டுக்குச் சென்று அவரை திட்டி, கீழே தள்ளி தடியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விஷ்ணுவை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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