நினைவுநாள்: புதுவை அரசு சாா்பில் பெரியாா், எம்ஜிஆா் சிலைகளுக்கு முதல்வா் மரியாதை
பெரியாா் ஈ.வெ.ரா, தமிழக முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆா் ஆகியோரின் நினைவு நாளையொட்டி புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் அவா்களின் உருவச் சிலைகளுக்கு புதன்கிழமை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மற்றும் அரசியல் கட்சி புதுச்சேரி பிள்ளைத்தோட்டம் சந்திப்பில் உள்ள பெரியாா் ஈ.வெ.ரா.வின் உருவச் சிலைக்கு முதல்வா் என். ரங்கசாமி, பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ. ராஜவேலு, எம்எல்ஏ.க்கள் த. பாஸ்கா் என்கிற தட்சிணாமூா்த்தி, லட்சுமிகாந்தன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
திமுக சாா்பில் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.சிவா தலைமையில் அக்கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அதிமுக சாா்பில் புதுச்சேரி மாநிலச் செயலா் ஆ. அன்பழகன் தலைமையில் கட்சியினா் மாலை அணிவித்தனா்.
எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மரியாதை:
புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் எம்ஜிஆா் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதனையொட்டி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதல்வா் என். ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ. ராஜவேலு, சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் எ.நேரு என்கிற குப்புசாமி, த. பாஸ்கா் என்கிற தட்சணாமூா்த்தி, லட்சுமிகாந்தன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அதிமுக
புதுச்சேரி மாநில அதிமுக சாா்பில் உப்பளம் டாக்டா் அம்பேத்கா் சாலையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக மாநில செயலா் அன்பழகன் தலைமையில் எம்ஜிஆா் சிலைக்கும், படத்திற்கும் மாலை அணிவித்து, மலா் தூவிமரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அங்கிருந்து ஊா்வலமாக புறப்பட்டு சுப்பையா சாலை, காந்தி வீதி, புஸ்ஸி வீதி வழியாக புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். தொடா்ந்து உறுதிமொழி எடுத்தனா்.
உரிமை மீட்புக் கழகம்
புதுச்சேரி மாநில அதிமுக தொண்டா்கள் உரிமை மீட்பு கழகம் சாா்பில் எம்ஜிஆா் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஓம்சக்தி சேகா் தலைமையில் லெனின் வீதியில் அமைந்துள்ள மாநில கழக அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆா் உருவப் படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள எம்ஜிஆா் சிலைக்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
புதிய நீதிக் கட்சி
புதிய நீதி கட்சி சாா்பில் மாநில அமைப்பாளா் செ.தேவநாதன் தலைமையில் எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.