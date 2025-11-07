புதுச்சேரி
விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள் 11 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை: புதுவை முதல்வா் வழங்கினாா்
புதுவை அரசு சாா்பில் விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள் 6 பேருக்கு மேல்நிலை எழுத்தா் பணியிடங்களிலும், இளநிலை எழுத்தா் பணிகளில் 5 பேருக்கும் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வெள்ளிக்கிழமை பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா்.
பணியாளா் மற்றும் நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறையின் (பணியாளா் சிறகம்) கீழ் நேரடி நியமனத்திற்காக கடந்த 5.7.2023 அறிவிப்பாணையின்படி விளையாட்டு வீரா்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மேல்நிலை எழுத்தா் பதவிகளில் 6 பேருக்கும் மற்றும் 28.11.2022 தேதியிட்ட அறிவிப்பாணையின்படி கீழ்நிலை எழுத்தா் பதவிகளில் 5 பேருக்கும் பணி நியமன ஆணைகளை புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் முதல்வா் என். ரங்கசாமி வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியின்போது அரசுக் கொறடா ஏ.கே.டி. ஆறுமுகம், சாா்புச் செயலா் ஜெய்சங்கா் மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.