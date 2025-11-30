புதுச்சேரி
புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை
பலத்த மழை காரணமாக, புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் பள்ளிகளுக்கு திங்கள்கிழமை (டிச.1) விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக கல்வியமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அறிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பலத்த மழை எச்சரிக்கை காரணமாக, புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் ஆகிய 4 பிராந்தியங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள், தனியாா் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளாா்.