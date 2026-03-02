Dinamani
புதுச்சேரி

புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை

புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு , அரசு நிதியுதவி மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
Updated On :2 மார்ச் 2026, 11:30 pm

மாசி மகத்தையொட்டி இந்த விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாகவும், இருப்பினும் அன்றைய தினம் பொதுத்தோ்வுகள் வழக்கம்போல் நடைபெறும் என்றும் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநா் ஏ.எஸ். சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை அறிவித்துள்ளாா்.

தில்லியில் 3 வங்கிகள், 6 பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

மாசி மகத் திருவிழா தஞ்சாவூா் மாவட்டத்துக்கு மாா்ச் 2 உள்ளூா் விடுமுறை!

தொடரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: இன்று நொய்டாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு!

போகி பண்டிகை: புதுச்சேரியில் இன்று விடுமுறை!

