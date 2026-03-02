புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை
புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு , அரசு நிதியுதவி மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
Updated On :2 மார்ச் 2026, 11:30 pm
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு , அரசு நிதியுதவி மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
மாசி மகத்தையொட்டி இந்த விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாகவும், இருப்பினும் அன்றைய தினம் பொதுத்தோ்வுகள் வழக்கம்போல் நடைபெறும் என்றும் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநா் ஏ.எஸ். சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை அறிவித்துள்ளாா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...