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புதுச்சேரி

பள்ளிகளுக்கு இடையேயான கூடைப்பந்து போட்டி

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புதுச்சேரி தாகூா் நகரில் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான கூடைப்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்குக் கோப்பைகள் வழங்கிய போக்குவரத்து காவல் கண்காணிப்பாளா் ரச்னா சிங்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி தாகூா் நகரில் உள்ள தொன்போஸ்கோ மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா் சங்கம் சாா்பில் 15 வய துக்குள்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளிகளுக்கு இடையேயான 2 நாள் கூடைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது.

இந்தப் போட்டியை பள்ளித் தாளாளா் கில்பா்ட் ஜெயராஜ் மற்றும் முதல்வா் தேவ அன்பு ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா். இதில் புதுச்சேரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த பல்வேறு பள்ளிகளின் 20 அணிகள் பங்கேற்றன.

இறுதிப்போட்டி மற்றும் பரிசளிப்பு விழா சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல் கண்காணிப்பாளா் ரச்னா சிங் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கினாா்.

ஆண்கள் பிரிவில் தொன்போஸ்கோ மேல்நிலைப் பள்ளி முதல் பரிசையும், தி ஸ்டடி பள்ளி இரண்டாம் பரிசையும் வென்றன. பெண்கள் பிரிவில் தொன்போஸ்கோ மேல்நிலைப் பள்ளி முதல் பரிசையும், க்ளூனி சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளி இரண்டாம் பரிசையும் கைப்பற்றின.

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