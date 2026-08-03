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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் இளைஞரின் உறுப்புகள் தானம்

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ராஜன்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 1:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் மூளைச் சாவு அடைந்த இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக அளிக்கப்பட்டன.

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியைச் சோ்ந்த ராஜன் (32) ஜூலை 29-ஆம் தேதி சாலை விபத்தில் தலையில் காயங்களுடன் ஜிப்மரில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், மூளை சாவு அடைந்தாா். இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினரின் ஒப்புதலுடன் ராஜனின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்டன.

இதில் கல்லீரலும், இரு சிறுநீரகங்களும் மூன்று நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு அவா்களின் உயிா்கள் காப்பாற்றப்பட்டன. தானமாகப் பெறப்பட்ட இரு கருவிழிகள், பாா்வை இழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு பேருக்கு மீண்டும் பாா்வை கிடைக்க உதவும் என ஜிப்மா் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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