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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் போட்டித் தோ்வுகள் நடக்கும் 69 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

அரசு பணிகளுக்காகப் போட்டித் தோ்வு நடக்கும் 69 பள்ளிகளுக்கு ஆக. 21, 22 -ஆம் தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப்படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 3:05 am IST

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அரசு பணிகளுக்காகப் போட்டித் தோ்வு நடக்கும் 69 பள்ளிகளுக்கு ஆக. 21, 22 -ஆம் தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி அரசின் தோ்வு முகமை சாா்பில், ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரிகளுக்கான போட்டித் தோ்வுகள் வரும் 21 முதல் 23 வரை நடைபெறுகிறது.

இதில், 82 தோ்வு மையங்களாக செயல்படும் 69 பள்ளிகளுக்கு ஆக. 21, 22-ஆம் தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து பள்ளி கல்வித் துறை இயக்குநா் மோகன்குமாா் பள்ளிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளாா்.

இந்தப் பள்ளிகளின் பட்டியல் கல்வித் துறை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், பின்னா் வகுப்புகள் நடத்தப்படும். அதற்கான தேதிகள் மற்றும் கால அட்டவணை பள்ளி கல்வித் துறையால் தனியாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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