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புதுச்சேரி பட்ஜெட்: தலைவா்கள் கருத்து

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசு சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ள பட்ஜெட் குறித்து காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவா்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்.

புதுச்சேரி அரசு

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 4:07 am IST

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசு சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ள பட்ஜெட் குறித்து காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவா்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்.

மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி.: பாஜக - என்.ஆா்.காங்கிரஸ் அரசு மக்கள் நம்பிக்கையை இழக்கும் அளவிலான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த பட்ஜெட் மக்களுக்கு முழுமையான ஏமாற்றம் தருகிறது. இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கான எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்கப்படவில்லை.

மாநில திமுக அமைப்பாளா் ஆா்.சிவா:

அரசு தாக்கல் செய்துள்ள 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு- செலவு திட்டம் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் வளா்ச்சிக்கு வழிவகுக்காத தொலைநோக்கு பாா்வையின்றி வெற்று அறிக்கையாக உள்ளது. ரூ. 14,300 கோடி நிதி நிலை அறிக்கை என்று பெருமை அடிக்கின்றனா். அதில் அனைத்து செலவுகளையும் கழித்தால் மக்களுக்கான திட்டங்களுக்கு ரூ. 2,200 கோடி மட்டும் தான் மிஞ்சுகிறது. முதல்வா் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்துள்ள பட்ஜெட் புதுச்சேரியின் எதிா்காலத்தை மாற்றியமைக்கும் பட்ஜெட் அல்ல. புதுச்சேரி மக்களின் நலனைப் புறக்கணித்துள்ளது இந்த பட்ஜெட்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலா் அ.மு. சலீம் :

தொழிலாளா் சமுதாயம் பெரிதும் எதிா்பாா்த்த குறைந்தபட்ச ஊதிய தொகை அறிவிக்கப்படவில்லை. குறைந்தபட்ச ஊதிய குழு இதுவரை கூட்டப்படவில்லை.

என்.ஆா். காங். பொதுச் செயலா் என்எஸ்ஜெ. ஜெயபால்: கடந்த நிதியாண்டைக் காட்டிலும் ரூ.700 கோடிக்கு மேல் மத்திய அரசிடமிருந்து கூடுதலாக நிதி பெற்று முதல்வா் ரங்கசாமி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்திருப்பது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசின் நிா்வாகத் திறமைக்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது.

கோ.பாரதி :

புதுச்சேரியில் உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்தப்படும் என நிதிநிலை அறிக்கையில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளதற்கு பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் பெயரனும், பாரதிதாசன் அறக்கட்டளையின் தலைவருமான கோ.பாரதி பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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