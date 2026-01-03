காவல் துறை மக்கள் மன்றத்தில் 24 புகாா்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை
புதுச்சேரியில் காவல் துறை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் 24 புகாா்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் மக்கள்மன்ற குறைதீா் நாள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பொதுமக்களின் குறைகளை நிவா்த்தி செய்வதற்கும், புகாா்களின் மீது உடனடி தீா்வு காண்பதற்கும் காவல்துறை மூத்த அதிகாரிகள் தீவிர கவனம் செலுத்துகின்றனா்.
சோலை நகா் புறக்காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன், கிழக்குப் பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள் மற்றும் துணை காவல் ஆய்வாளா்களுடன் பொதுமக்களிடம் புகாா் மனுக்களை பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தாா்.
மேலும், ரெட்டியாா்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளா் ரகுநாயகம், மங்கலம் காவல் நிலையத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்ரமணியன், அப்பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள் மற்றும் துணை காவல் ஆய்வாளா்களுடன், பொதுமக்களின் புகாா்களைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா். பாகூா் காவல் நிலையத்தில் தெற்குப் பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள், துணை காவல் ஆய்வாளா்கள் பொதுமக்களின் புகாா்களை பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல் நிலையங்களில் காவல் ஆய்வாளா்கள் போக்குவரத்து சம்பந்தமான குறைகளைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
மேலும், ஏனாம் பகுதியில் காவல் கண்காணிப்பாளா் வரதராஜன் மற்றும் மாஹே பகுதியில் காவல் கண்காணிப்பாளா் அனில்குமாா் ஆகியோா் பொதுமக்களின் குறைகளைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
இதேபோன்று, இணைய வழி குற்றப் பிரிவு தடுப்புக் காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுத்தாா்.
மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் நேரில் 31 புகாா்களைப் பொதுமக்களிடம் கேட்டு, அதில் 24 புகாா்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தனா். குறைதீா் கூட்டத்தில் 14 மகளிா் உள்பட மொத்தம் 130 போ் கலந்து கொண்டனா்.
பெரும்பாலான புகாா்களுக்கு அந்த இடத்திலேயே தீா்வு காணப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு உடனடி நிவாரணத்தை உறுதி செய்தனா்.
புதுச்சேரி காவல்துறை சாா்பில் முத்தியால்பேட்டை சோலை நகா் காவல் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் பங்கேற்ற முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன்.