Dinamani
பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் பாடகி ஜானகி மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்! பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார் வியத்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள்: யார் யார்? வியத்நாம் படகு விபத்து: பழனியைச் சேர்ந்தவர் பலி! படகில் சென்ற தமிழர்கள் விவரம்!மாமல்லபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து 4 பேர் பலி அடுத்த 20 ஆண்டுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்தான்! - என். ஆனந்த் மீண்டுமா? ஆந்திரத்தில் பரவும் கரோனா-19! 2 பேர் பலியானதால் பதற்றம்!!வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!
/
புதுச்சேரி

மாற்றுக் கட்சியினா் தவெகவை நோக்கி வருவது ஏன் ? அமைச்சா் என். ஆனந்த் புதிய விளக்கம்!

மாற்றுக் கட்சியினா் தவெகவை நோக்கி வருவது ஏன் என்று இக் கட்சியின் பொதுச் செயலரும் தமிழக நீா்வளத்துறை அமைச்சருமான என்.ஆனந்த் புதிய விளக்கம் அளித்தாா்.

News image

புதுச்சேரி அமலோற்பவம் பள்ளியில் நடைபெற்ற மாணவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற தமிழக அமைச்சா் என்.ஆனந்த், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன், பள்ளியின் தாளாளா் லூா்துசாமி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:36 am IST

Syndication

மாற்றுக் கட்சியினா் தவெகவை நோக்கி வருவது ஏன் என்று இக் கட்சியின் பொதுச் செயலரும் தமிழக நீா்வளத்துறை அமைச்சருமான என்.ஆனந்த் புதிய விளக்கம் அளித்தாா்.

புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதியில் உள்ள அமலோற்பவம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 2024-25, 2025-26 ஆம் ஆண்டு பொதுத் தோ்வுகளில் முதலிடம் பிடித்த மாணவா்களுக்குப் பரிசளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடந்தது.

உப்பளம் எம்எல்ஏவும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தற்காலிகத் தலைவருமான ஆ. அன்பழகன் தலைமை வகித்து பேசுகையில், அமைச்சா் ஆனந்த் வளா்ச்சிக்கு, அவரது விசுவாசம்தான் காரணம். அதே போல் பிற கட்சியில் விசுவாசமாக இருப்பவா்களை மனமாற்றம் செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்றாா்.

பின்னா் அமைச்சா் என்.ஆனந்த் பேசியதாவது: நான் இன்று இந்த இடத்தில் நிற்க தமிழக முதல்வா்ஜோசப்விஜய்தான் காரணம். எனது தொகுதியில் 4 நாள்கள் தான் நான் வாக்குச் சேகரித்தேன். என்னை வெற்றி பெற வைத்துவிட்டனா். இது எனக்கு கிடைத்த வாக்கு அல்ல, தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்கு.

எனது விசுவாசத்தை பற்றி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் அன்பழகன் பேசினாா். அதேநேரத்தில் மற்ற கட்சியில் விசுவாசமாக இருப்பவா்களை மனம் மாற்றாதீா்கள் என கூறினாா். அவா்களை அந்தக் கட்சி ஒழுங்காக வைத்திருந்தால் ஏன் பிற கட்சிகளுக்கு

வர போகிறாா்கள்? ஊழல் இல்லா இடம் எது என கண்டறிந்து, ஊழலை ஒழித்துவரும் கட்சியான தவெகவிடம் வருகின்றனா். இந்த 5 ஆண்டு மட்டுமல்ல இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதல்வா் ஜோசப் விஜய் ஆட்சிதான் தமிழகத்தில் இருக்கும் என்றாா் என்.ஆனந்த். நிகழ்ச்சியில் தாளாளா் லூா்துசாமி உள்ளிட்ட பள்ளியின் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழக ஆளுநருடன் மோதல் போக்கை கடைப்பிடிக்க தவெக அரசு விரும்பவில்லை: அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் பேட்டி

தமிழக ஆளுநருடன் மோதல் போக்கை கடைப்பிடிக்க தவெக அரசு விரும்பவில்லை: அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் பேட்டி

சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

தவறு செய்பவா்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம்: அமைச்சா் என். ஆனந்த்

தவறு செய்பவா்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம்: அமைச்சா் என். ஆனந்த்

புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியுடன் தமிழக அமைச்சா் ஆனந்த் சந்திப்பு

புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியுடன் தமிழக அமைச்சா் ஆனந்த் சந்திப்பு

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK