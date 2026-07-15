புதுச்சேரி அரசு இளநிலை எழுத்தா்கள் பணிக்கான சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு ஒத்திவைப்பு

புதுச்சேரி அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள இளநிலை எழுத்தா் (எல்டிசி) பணியிடங்களுக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபாா்ப்புப் பணி ஜூலை 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிக்கு ஒருங்கிணைந்த மேல்நிலை தோ்வு நடைபெற்றது. இதில் தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கு 15-ஆம் தேதி சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பணி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சில நிா்வாக காரணங்களால் சான்றிதழ் சரிபாா்க்கும் பணி, வரும் 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறை சாா்பு செயலா் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளாா்.
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