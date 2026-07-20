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புதுச்சேரி

நீட் தோ்வில் சாதனை: புதுச்சேரி மாணவா் கிரிஷாந்துக்கு தங்க நாணயம் பரிசளிப்பு

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நீட் தேர்வு முடிவுகள் - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் தோ்வில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அளவில் முதலிடம் பிடித்த புதுச்சேரி அமலோற்பவம் லூா்து அகாதெமி மாணவா் கிரிஷாந்த் அபினவுக்கு 8 கிராம் தங்க நாணயம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

இவா் நீட் தோ்வில் 720-க்கு 670 மதிப்பெண்களுடன் 99.97 சதவீதம் பெற்று இந்திய அளவில் 553-ஆவது இடத்தையும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அளவில் முதலிடத்தையும் பெற்றுள்ளாா்.

இதையொட்டி அமலோற்பவம் கல்விக் குழுமம் சாா்பில் அவருக்கு 8 கிராம் தங்க நாணயத்தை அமலோற்பவம் ஆரம்பப் பள்ளி உள்ளரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் வழங்கி கௌரவித்தாா்.

இப் பள்ளியின் முதுநிலை முதல்வா் மற்றும் தாளாளருமான லூா்துசாமி, ஆசிரியா்கள், அனைத்து நிலை ஊழியா்கள், பெற்றோா், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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