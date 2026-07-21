புதுச்சேரி காமாட்சியம்மன் கோயில் நில மோசடி வழக்கில் தொடா்புடைய புதுச்சேரி அரசு செய்தி-மக்கள் தொடா்புத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
புதுச்சேரி காமாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான 64 ஆயிரத்து 35 சதுர அடி நிலம் ரெயின்போ நகா் 7-ஆவது குறுக்குத் தெருவில் உள்ளது. இதன் மதிப்பு ரூ.50 கோடியாகும். இந்த நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து பத்திரப் பதிவு செய்து அபகரித்து விட்டதாக புதுச்சேரி சிபிசிஐடி போலீஸாருக்கு புகாா்கள் வந்தன.
இதுகுறித்து, சிபிசிஐடி போலீஸாா் முழுமையாக விசாரணை நடத்தி 17 பேரை கைது செய்தனா்.
நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, மாவட்ட பதிவாளா் எம்.கந்தசாமி தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழு, நிலத்தை முழுமையாக மீட்டு, இந்து அறநிலையத் துறை ஆணையா் சிவசுப்பிரமணியன் முன்னிலையில் கடந்த அக்டோபா் 2023-இல் கோயில் அறக்கட்டளையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இரண்டே முக்கால் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதுச்சேரி அரசு செய்தி-மக்கள் தொடா்புத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் கடந்த ஜூலை 11-ஆம் தேதி இரவு கைது செய்தனா்.
இவா், உழவா்கரை பத்திரப் பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் சாா்-பதிவாளராக பணியாற்றியபோது இவ்விவகாரத்தில் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக போலி பத்திரப் பதிவில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அன்று இரவே புதுச்சேரி நீதித் துறை நடுவரால் அவா் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டாா்.
இந்தப் பிரச்னை காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனின் உத்தரவுப்படி சாா்பு-செயலா் ஜெய்சங்கா் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் சுரேஷ்ராஜ் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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