புதுச்சேரியிலிருந்து இயக்கப்படும் முக்கிய ரயில்கள் ரத்து

சில பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக புதுச்சேரிக்கு வந்து சேரும் ரயிலும், புதுச்சேரியிலிருந்து புறப்படும் ரயிலும் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
திருப்பதியிலிருந்து அதிகாலை 4.10-க்குப் புறப்படும் திருப்பதி- புதுச்சேரி மெமு விரைவு ரயில் இம் மாதம் 3, 6, 10 தேதிகளில் விழுப்புரத்திலிருந்து இருமாா்க்கத்திலும் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் புதுச்சேரிக்கு வராது.
அதேபோன்று புதுச்சேரியிலிருந்து பிற்பகல் 3.35 மணிக்கு இயக்கப்படும் புதுச்சேரி-சென்னை எழும்பூா் மெமு பயணிகள் ரயில் விழுப்புரத்திலிருந்து இம் மாதம் 3, 6, 10 தேதிகளில் பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு இயக்கப்படும். இந்த ரயில் இந்தத் தேதிகளில் புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம் சந்திப்பு ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.
தெற்கு ரயில்வே திருச்சி மண்டல மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி ஆா். வினோத் செவ்வாய்க்கிழமை இதைத் தெரிவித்துள்ளாா்.