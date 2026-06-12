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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை. முதுநிலை படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலைப் படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலைப் பட்டயப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கக் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:06 am IST

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புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலைப் படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலைப் பட்டயப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கக் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து இப் பல்கலைக்கழகம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

2026-27-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான முதுநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டயப் படிப்புகளில் சோ்வதற்கு இணையவழி விண்ணப்பங்களைச் சமா்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி ஜூன்-15 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னா் நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் இணையவழி விண்ணப்ப செயல்முறையை முடிக்க முடியாத, செல்லுபடியாகும் இமஉப (டஎ) 2026 மதிப்பெண்ணைக் கொண்ட தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரா்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவதற்காக இந்தக் கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இதற்கு ஜூன் 11-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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