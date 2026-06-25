மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 25) புதுச்சேரி வருகிறாா்.
தில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வரும் அவா், காா் மூலம் காஞ்சிபுரம் செல்கிறாா். அங்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறாா்.
பின்னா் அங்கிருந்து பிற்பகலில் காரில் புதுச்சேரிக்கு வருகிறாா். தொடா்ந்து மாலையில் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட கலங்கரை விளக்கத்தை அவா் திறந்து வைக்கிறாா். இரவு புதுச்சேரி அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியாா் உணவகத்தில் அவா் தங்குகிறாா்.
புதுச்சேரி பூா்ணாங்குப்பத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த, முழியன்குளம் ரூ. 1.2 கோடியில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குளத்தை மத்திய அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் கிராம மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அா்ப்பணித்து தொடங்கி வைக்கிறாா். அவரை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என். ரங்கசாமி உள்ளிட்டோா் சந்திக்கின்றனா்.
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