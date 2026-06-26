திரைப்பட கல்வியை சமூக இயக்கமாக முன்னெடுக்க புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமியிடம் திரைப்பட இயக்குநா் சீனு. ராமசாமி வலியுறுத்தினாா்.
பிரபல திரைப்பட இயக்குநா் சீனு. ராமசாமி புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை புதன்கிழமை இரவு சந்தித்தாா்.
அப்போது அவா் எழுதிய ‘சினிமாவின் ஆன்மா’ என்ற நூலை வழங்கி, அதன் நோக்கம் குறித்து விளக்கினாா். புத்தகத்தை ஒவ்வொரு பள்ளியின் நூலகத்திலும், ஆசிரியா் அறையிலும், ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவனங்களிலும் கல்லுாரிகளிலும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
குழந்தைகளின் உலக சினிமா பற்றிய புரிதலை வளா்க்கவும், பன்னாட்டு சிறாா் திரைப்படங்களை அவா்கள் பாா்ப்பதற்கு ஏதுவாகவும், ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஹோம் தியேட்டா் வசதியை ஏற்படுத்த கல்வி நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும். எதிா்கால தலைமுறையினரின் அறிவு மற்றும் ஒழுக்க மேம்பாட்டிற்காக, திரைப்பட கல்வியை ஒரு சமூக இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என இயக்குநா் சீனு. ராமசாமி கோரிக்கை வைத்தாா்.
அவரின் கருத்துகளை கேட்டறிந்த முதல்வா் ரங்கசாமி, புதுச்சேரி பள்ளி கல்வித்துறை மூலம் நூல் குறித்து ஆய்வு செய்து, உரிய அங்கீகாரம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக உறுதியளித்தாா்.
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