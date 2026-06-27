புதுச்சேரி பூரணாங்குப்பத்தில் 400 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த முழியன்குளம் ரூ.1.2 கோடி செலவில் சீரமைக்கப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்.
பூரணாங்குப்பம் கிராம மக்கள், தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைந்து தன சுந்தராம்பாள் சமூக அமைப்பின் உதவியுடன் ரூ.1.2 கோடி மதிப்பீட்டில் முழியன் குளம் சீரமைக்கப்பட்டு புதுப்பொலிவுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணிக்கும் விழா அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் குளத்தில் மலா்களைத் தூவி அருகே மரக்கன்றுகளை மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் நட்டாா். பின்னா் அவா் புறப்பட்டுச் சென்றாா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் தன சுந்தராம்பாள் அமைப்பின் நிறுவனா் த.ஆனந்தன் வரவேற்றாா்.
இதில் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசியது:
இந்தியா முழுவதும் நீா் நிலைகளை பாதுகாப்பது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியிருக்கிறது. இதனால் நிலத்தடி நீா் மட்டம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி நகரப் பகுதியில் கூட குடிநீரில் உப்புத் தன்மை (டிடிஎஸ்) 3000-4000 என்ற ஆபத்தான அளவை எட்டியுள்ளது. பூரணாங்குப்பம் கிராம மக்கள் செய்திருக்கும் இந்தச் சீரமைப்பு பணி பிரதமரின் ‘மிஷின் லைப்’ இயக்கத்தின் உண்மையான நோக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.
புதுச்சேரி அரசு 82 ஏரிகளை மறுசீரமைக்க ரூ.480 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியுள்ளது என்றாா் அவா்.
விழாவில் முதல்வா் ரங்கசாமி பேசியது:
நமது முன்னோா்கள் கோயில்களில் குளம் போன்ற நீா்நிலைகளை அமைத்தது பக்தா்களுக்காக மட்டுமல்ல, நிலத்தடி நீா் மட்டம் உயர வேண்டும் என்பதற்காகவும்தான். ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளன. புதுச்சேரியின் குடிநீா் தேவைக்கு ஆழ்துளை கிணறு மூலம் நீா் எடுக்கப்படுகிறது. ஒரு சில தொழிற்சாலைகள் சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் கழிவுநீரை வெளியேற்றுகின்றன. நிலத்தடி நீா் பாதிப்பால், கடல் நீா் உள்புகுந்து விடுகிறது. மக்களுக்கு நல்ல குடிநீா் வழங்க ரூ.450 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
வேளாண்துறை அமைச்சராக நான் இருந்தபோது புதுச்சேரியில் 30 ஆயிரம் ஹெக்டோ் விளைநிலங்கள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது 10 ஆயிரம் ஹெக்டேராக குறைந்துவிட்டது என்றாா் முதல்வா் ரங்கசாமி.
இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சா் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன், சு. செல்வகணபதி எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் ராமு, ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின், சட்டப்பேரவை முன்னாள் தலைவா் ஆா். செல்வம் , மாநில பாஜக தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜன் நோக்கவுரையாற்றினாா். உள்ளாட்சித் துறை இயக்குநா் எம். ஆதா்ஸ், கிராமத் தலைவா்கள் கே. சுந்தரராசு, ஆா். பாஸ்கரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இக் குளத்தைச் சீரமைக்க நன்கொடை அளித்தோா் மற்றும் மூத்த பொறியாளா் என்.புருஷோத்தமன் ஆகியோா் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் யங் இந்தியன்ஸ் தலைவா் ஆா்த்தி (எ) மணியம்மை நன்றி கூறினாா்.
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