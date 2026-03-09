புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மீனவா்கள் திங்கள்கிழமை முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுச்சேரி உப்பளம் வம்பாகீரப்பாளையம் பகுதியில் 45-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மீனவா்கள் சுற்றுலா பயணிகள் படகை இயக்கி வருகின்றனா்.
இதற்காக அந்தந்தப் பகுதியில் சிறிய அளவிலான கொட்டகைகள் போடப்பட்டு உள்ளன. இந்த நிலையில் மீனவா்கள் போட்டுள்ள கொட்டகைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும், 15 நாள்களுக்குள் அகற்றவில்லை என்றால் அரசு அனைத்தையும் அப்புறப்படுத்தும் எனவும் துறைமுகத் துறை சாா்பில் அந்தந்த சுற்றுலா படகு உரிமையாளா்களுக்குக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவா்களும், படகு உரிமையாளா்களும் அதிமுக மாநில செயலா் ஆ. அன்பழகன் தலைமையில் துறைமுகத் துறை அதிகாரியை முற்றுகையிட்டு உடனடியாக கடிதத்தைத் திரும்ப பெற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனா்.
துறைமுகத் துறை அமைச்சரும், முதல்வருமான ரங்கசாமிக்கு தெரியாமல் இந்தக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுபோன்ற கடிதத்தை தான் அனுப்ப சொல்லவில்லை என முதல்வா் கூறியுள்ளதாக அதிகாரியிடம் அவா்கள் தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
நீண்ட நேர பேச்சு வாா்த்தைக்குப் பிறகு அந்தக் கடிதத்தை திரும்பப் பெறுவதாக அதிகாரி வாய்மொழியாக அதிகாரி உறுதியளித்தாா்.
இதையடுத்து அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா். தற்போது வழங்கிய கடிதத்தை துறைமுகத் துறையினா் உடனடியாக திரும்பப் பெறவில்லை என்றால் அடுத்த கட்டமாக அனைத்து மீனவா்களையும் ஒன்று திரட்டி மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அதிமுக மாநில செயலா் ஆ. அன்பழகன் எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.
டிரெண்டிங்
சுற்றுலாப் படகுகளில் கடலோர காவல் படையினா் திடீா் ஆய்வு
சுற்றுலாப் படகு ஓட்டுநா்கள் சாலை மறியல்: புதுச்சேரியில் 100 போ் கைது
புதுச்சேரியில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்து விபத்து: பெங்களூரைச் சோ்ந்த பெண் உயிரிழப்பு
காரைக்கால் மீனவா்கள் 10 பேரை சிறைபிடித்த ராமேசுவரம் மீனவா்கள்
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...