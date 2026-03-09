போலி மருந்து வழக்கு: அரசு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரி: சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மக்கள் உரிமைக் கூட்டமைப்பு செயலாளா் சுகுமாரன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
புதுச்சேரியில் போலி மருந்து விவகாரம் தொடா்பாக மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிகாரிகள் 4 வழக்குகளை முதன்மை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனா். சிபிஐக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டதால் அவா்கள் 2 வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
இந்த நிலையில், சட்டத் துறை அதிகாரியின் வாய்மொழி அறிவுறுத்தலின்படி, மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிகாரி 4 வழக்குகளையும் நீதிமன்றத்தில் திரும்ப பெற்றுள்ளாா். இதன் பின்னணியில் பெரும் ஊழல் நடந்துள்ளது.
நாட்டையே உலுக்கிய போலி மருந்து வழக்குகளை தன்னிச்சையாக திரும்பப் பெற்ற மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை, சட்டத்துறை அதிகாரிகள் மீது விசாரணை நடத்தி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இது குறித்து, சிபிஐ ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு, துணைநிலை ஆளுநா், தலைமைச் செயலா், சட்டத் துறைச் செயலா், சுகாதாரத் துறைச் செயலா், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு கண்காணிப்பாளா் ஆகியோருக்கு புகாா் மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
டிரெண்டிங்
திருமண மண்டப உரிமையாளா் மீது நடவடிக்கை கோரி போராட்டம்
பண மோசடி வழக்குகளில் ப.சிதம்பரம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு அனுமதி
நீரேற்று நிலையத்தை சேதப்படுத்தியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
திருப்பதி லட்டு கலப்பட விவகாரம்: தேவஸ்தான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஐ பரிந்துரை
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...